В Пермском крае 9 января перекроют участки нескольких региональных трасс

Дороги будут перекрыты сотрудниками ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае 9 января пройдет второй этап Кубка России по ралли 2022 года, 1 этап Чемпионата Пермского края по ралли – ралли «Барда-2022». В связи с этим временно будут перекрыты участки региональных трасс. Об этом сообщает Минтранс региона. Автомобилям не получится проехать по следующим участкам:

Барда – Куеда (два участка: участок с 18 по 28 км, д. Усть-Ашап – д. Никольск, а также с 35 по 48 км, с. Новый Ашап – д. Дубовая гора). Оба участка перекроют 9 января с 9.00 до 14.00.

Барда – Ятыш – «Кукуштан - Чайковский» (участок с 0 по 10 км, с. Барда - с. Бичурино). Его перекроют 9 января с 13:30 до 16:30.

Сообщается, что на месте будут работать экипажи ГИБДД.

Кстати, 8 января в регионе ожидаются сильные снегопады. Об этом предупреждает региональное МЧС.

Читать также

Власти Перми сообщили, что в минувшем году в городе произошло меньше ДТП

Аварийность снизилась на 26,3% (Подробнее...)