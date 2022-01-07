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Общество7 января 2022 10:08

За сутки коронавирусом в Пермском крае заболели 300 человек

186 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах
Анна Маркова
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Всего с начала пандемии в Прикамье инфекцией заразились 162 702.

Всего с начала пандемии в Прикамье инфекцией заразились 162 702.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 300 жителей. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона. На лечении в ковидых отделениях в тяжелом состоянии находятся 186 пациентов.Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 543 человека, за сутки - 15. Всего с начала пандемии в Прикамье инфекцией заразились 162 702.

На утро 7 января в Пермском крае 1 217 004 жителя завершили курс вакцинации.