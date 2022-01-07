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Происшествия7 января 2022 6:47

В Пермском крае ушел из дома и пропал мужчина

Родственники Андрея Югова обратились за помощью в поисках
Анна Маркова
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Андрей Югов пропал 4 января.

Андрей Югов пропал 4 января.

4 января ушел из дома в Краснокамске и не вернулся 49-летний Андрей Югов. Об этом сообщает поисковой отряд "Поиск пропавших детей".

Родственники мужчины обратились с заявлением в полицию и за помощью к волонтерам.

На вид Андрею 50 лет, плотного телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черные бенинки и фуражка. Сообщается, что он мог уехать на «Ладе Калине» зеленого цвета.

Если у вас есть информация об Андрее Югове, сообщите по телефонам в полицию – 102 или волонтерам 89519273110.