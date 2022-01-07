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Общество7 января 2022 5:00

Из-за снегопада в Перми вновь закрыли аэропорт

Рейсы задержаны на вылет и прилет
Анна Маркова
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Аэропорт Пермь закрыли в 3 часа ночи из-за снегопада.

Аэропорт Пермь закрыли в 3 часа ночи из-за снегопада.

Фото: Анна Маркова

В Перми опять закрыли аэропорт. Большое Савино не принимает и не отправляет рейсы из-за снегопада. Были задержаны несколько самолетов на вылет в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Рейс в Минеральные Воды отменен вовсе. Также задержаны более 10 рейсов на прилет в Пермь.

Напомним, что до этого из-за метеоусловий аэропорт закрывали 3 января. Пермяки отмечают, что последнее время любой снегопад становится проблемой для пермской воздушной гавани.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что направлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы ДР 6515 из Москвы, ДР 569 и ФВ 6581 из Санкт-Петербурга.

Экипаж рейса ДР 365 из Сочи принял решение уйти на запасной аэродром в Казань.

Рейсы, которые не совершили вылет в Пермь до наступления неблагоприятных метеоусловий, ожидают отправления в аэропортах.

Два рейса ДР 433/434 Внуково - Пермь -Внуково и А4 627/628 Минеральные Воды - Пермь - Минеральные Воды отменены по решению авиакомпаний.

В 8 утра взлетно-посадочную полосу расчистили, аэропорт открыли.