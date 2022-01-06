Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Рождеством

Православные празднуют Рождество. Фото: ИВАНОВА Диана

7 января православные отмечают один из главных праздников - Рождество Христово. По учению церкви, в этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира.

Перед Рождеством верующие соблюдают строгий сорокадневный пост, он продолжается шесть недель, с 28 ноября по 6 января включительно.

В полночь в храмах Прикамья начинались торжественное богослужение. С поздравлением к жителям региона обратился губернатор Дмитрий Махонин.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Праздник Рождества дарит радость и надежду, напоминает о главных жизненных ценностях: любви, милосердии, взаимопомощи, уважении. Именно эти качества объединяют жителей Пермского края на протяжении многих лет.

В рождественские дни мы стараемся окружить заботой и вниманием своих близких, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Благодарю всех, кто совершает добрые дела, честно трудится на благо региона, делится своей душевной щедростью с земляками.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний!