В Пермском крае коронавирусом заболели жители 20 территорий

Всего в Пермском крае с начала пандемии 162402 заболевших COVID-19. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 301 жителя в 20 территориях, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Пермь лидирует по числу новых случаев, здесь их 147. В Чернушинском городском округе 26 заболевших. Тройку лидеров замыкает Краснокамский городской округ - 23 случая коронавируса.

По 14 заболевших в Октябрьском городском округе и Сивинском муниципальном округе.

В Очерском городском округе - 11, в Добрянском городском округе – 10. В Осинском и Чусовском городских округах - 9. В Верещагинском городском округе - 8, в Чайковском – 7.

По 6 жителей Большесосновского муниципального округа и Нытвенского городского округа получили положительные тесты на ковид. В Частинском муниципальном округе - 3.

В Александровском и Карагайском муниципальных округах заболели по 2 жителя. По одному случаю в Бардымском муниципальном округе, Губахе, а также Горнозаводском и Лысьвенском городских округах.

Всего в Пермском крае с начала пандемии 162402 заболевших COVID-19.

Напомним, 6 января стало известно, что в Перми был зарегистрирован первый заболевший штамом "омикрон". Подробнее читайте здесь.

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