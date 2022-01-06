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Общество6 января 2022 11:47

Власти Пермского края призвали жителей не посещать церкви в Рождество из-за «омикрона»

Массовые посещения богослужений могут вызвать новый всплеск заболеваемости коронавирусом
Анна Маркова
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Эпидемиологи опасаются, что религиозные праздники, которые традиционно сопровождаются массовым скоплением людей, могут вызвать подъем заболеваемости.

Эпидемиологи опасаются, что религиозные праздники, которые традиционно сопровождаются массовым скоплением людей, могут вызвать подъем заболеваемости.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевые власти рекомендовали жителям отказаться от посещения массовых богослужений в храмах в Рождество и Крещение. В регионе в конце декабря был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции - «омикрон». Его привез житель Перми, который приехал в краевую столицу из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован, но сейчас уже полностью здоров.

Эпидемиологи опасаются, что религиозные праздники, которые традиционно сопровождаются массовым скоплением людей, могут вызвать подъем заболеваемости.

В Минздраве рекомендуют соблюдать во время литургий социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, либо отказаться от визита в храм.

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