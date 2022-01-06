Власти Пермского края призвали жителей не посещать церкви в Рождество из-за «омикрона»

Эпидемиологи опасаются, что религиозные праздники, которые традиционно сопровождаются массовым скоплением людей, могут вызвать подъем заболеваемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевые власти рекомендовали жителям отказаться от посещения массовых богослужений в храмах в Рождество и Крещение. В регионе в конце декабря был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции - «омикрон». Его привез житель Перми, который приехал в краевую столицу из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован, но сейчас уже полностью здоров.

Эпидемиологи опасаются, что религиозные праздники, которые традиционно сопровождаются массовым скоплением людей, могут вызвать подъем заболеваемости.

В Минздраве рекомендуют соблюдать во время литургий социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, либо отказаться от визита в храм.

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