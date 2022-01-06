За сутки коронавирусной инфекцией в Пермском крае заболел еще 301 человек

Всего с начала пандемии в крае выявили 162 402 случая заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье стала известна ежедневная статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией. В регионе выявили еще 301 заболевшего, об этом сообщает Роспотребнадзор.

В тяжелом состоянии находится 191 пациент. Из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 528 человек, за прошлые сутки – 11.

Всего с начала пандемии в крае выявили 162 402 случая заболевания. За сутки в регионе проведено 5 274 ПЦР-тестов на коронавирус.

На сегодня однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 281 381 человека. 1 216 000 жителей завершили курс вакцинации.