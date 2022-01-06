Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 9:05

О сильном снегопаде 7 января в Пермском крае предупреждает МЧС

Ночью также ожидается сильный ветер
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Прикамье ожидаются снегопады.

В Прикамье ожидаются снегопады.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 7 января ожидаются снегопады, об этом сообщает региональное МЧС. Ночью будет облачно, снег, местами сильный.

Днем облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В некоторых районах возможны гололедно-изморозевые отложения.

Ветер ночью юго-восточный, южный 7–12 м/с, днем южный, юго-западный 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью –15…–10°, по северу и востоку местами до - 20°, днем –8…–3°, местами по северу и востоку до –13°.