О сильном снегопаде 7 января в Пермском крае предупреждает МЧС

В Прикамье ожидаются снегопады. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 7 января ожидаются снегопады, об этом сообщает региональное МЧС. Ночью будет облачно, снег, местами сильный.

Днем облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В некоторых районах возможны гололедно-изморозевые отложения.

Ветер ночью юго-восточный, южный 7–12 м/с, днем южный, юго-западный 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью –15…–10°, по северу и востоку местами до - 20°, днем –8…–3°, местами по северу и востоку до –13°.