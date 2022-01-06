Компания «Сатурн-Р» вновь попыталась оспорить соглашение с властями Прикамья о передаче школы в собственность

Школа по улице Татищева уже открылась.

В Перми компания «Пермавтоучкомбинат», подконтрольная «Сатурн-Р», вновь попыталась оспорить решение суда о безвозмездной передаче школы в собственность муниципалитета. Об этом сообщает издание «Business Class».

На этот раз арбитражный суд рассмотрел исковое заявление застройщика. В компании считают, что документ подписан под принуждением. Суд отказал в удовлетворении требований заявителя.

Напомним, школа в микрорайоне «Красные казармы» уже - муниципальная собственность. Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание в ЖК «Арсенал» по улице Василия Татищева, 7.

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