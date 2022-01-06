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Происшествия6 января 2022 7:58

Власти Перми сообщили, что в минувшем году в городе произошло меньше ДТП

Аварийность снизилась на 26,3%
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Иван Макеев

В Перми в 2021 году произошло 654 ДТП, а за тот же период 2020 года – 887, об этом сообщает администрация города. Власти рассказали, что в минувшем году благодаря ремонту дорог удалось устранить аварийные участки.

Показатель аварийности на дорогах снизился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее по итогам 2021 года в Пермском крае зафиксирован рост количества погибших в ДТП с 228 до 231 человека.

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