В Пермском крае мужчина украл у родного дяди 33 тысячи рублей

- Фото: архив "КП"

В Добрянке 58-летний мужчина лишился 33 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Оказалось, что к краже причастен 35-летний племянник потерпевшего, который был у него в гостях. Во время застолья он узнал пароль для входа в личный кабинет «Онлайн банка». Выждав подходящее время, злоумышленник похитил деньги.

- По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщили в ведомстве.

Полицейские предупреждают и просят быть внимательнее, не подключать удаленный доступ к счету банковской карты на незнакомые номера, не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка.