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Происшествия6 января 2022 7:23

В Пермском крае мужчина украл у родного дяди 33 тысячи рублей

В полиции рассказали, как он это сделал
Анна Маркова
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Фото: архив "КП"

В Добрянке 58-летний мужчина лишился 33 тысяч рублей. Как это произошло, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Оказалось, что к краже причастен 35-летний племянник потерпевшего, который был у него в гостях. Во время застолья он узнал пароль для входа в личный кабинет «Онлайн банка». Выждав подходящее время, злоумышленник похитил деньги.

- По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщили в ведомстве.

Полицейские предупреждают и просят быть внимательнее, не подключать удаленный доступ к счету банковской карты на незнакомые номера, не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка.