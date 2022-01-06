В ночь на 6 января в Перми произошла крупная коммунальная авария

В Перми из-за скачка напряжения произошло отключение насосных станций и систем теплоснабжения. Фото: Василий Вахрин

В Перми в 5 часов утра 6 января случилась коммунальная авария. По информации источника «КП», из-за скачка напряжения произошло отключение электроэнергии и отопления, остановка насосных станций в микрорайоне Кислотные дачи.

Коммунальным службам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить работу вышедших из строя подстанций. На данный момент восстановительные работы завершены.

Напомним, что сегодня ночью в краевой столице было достаточно морозно, столбик термометра опускался до – 24 градусов.