В Пермском крае следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве мужчины после корпоратива

Егор скончался в больнице. Фото из личного архива семьи.

В Губахе расследованием уголовного дела после смерти мужчины занялся следственный комитет. 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Напомним, вечером 24 декабря в кафе «Гранат» в Губахе сотрудники железнодорожного цеха отмечали корпоратив. Одновременно в кафе сидели еще несколько компаний. Когда мужчины вышли на улицу между 33-летним железнодорожником Егором и еще одним мужчиной произошла ссора. Егора избили, он упал и потерял сознание. Медики боролись за жизнь мужчины, но через 9 дней он скончался, не приходя в сознание.

По версии следствия, в ходе ссоры обвиняемый, нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, а когда тот упал, нанес ему множественные удары ногой по голове. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, где 3 января 2022 года скончался.

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следствием назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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