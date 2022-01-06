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Происшествия6 января 2022 5:36

В полиции Пермского края рассказали подробности страшного ДТП, где легковушку разорвало на части

Автоавария случилась на трассе Пермь-Березники
Анна Маркова
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Фото: Вконтакте "Типичные Березники".

Фото: Вконтакте "Типичные Березники".

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили подробности автоаварии, которая произошла 5 января в 18.50.

Со стороны Перми в сторону Березников двигался автомобиль «Шевроле-Ланос». На 85 км водитель легкового, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с грузовиком «Вольво».

К счастью, погибших в этом жутком ДТП – нет. Пострадал пассажир легковушки, мужчину госпитализировали.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - рассказали в полиции.

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