В полиции Пермского края рассказали подробности страшного ДТП, где легковушку разорвало на части

Фото: Вконтакте "Типичные Березники".

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили подробности автоаварии, которая произошла 5 января в 18.50.

Со стороны Перми в сторону Березников двигался автомобиль «Шевроле-Ланос». На 85 км водитель легкового, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с грузовиком «Вольво».

К счастью, погибших в этом жутком ДТП – нет. Пострадал пассажир легковушки, мужчину госпитализировали.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - рассказали в полиции.

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