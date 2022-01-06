В Пермском крае после столкновения с грузовиком легковушку разорвало на части

ДТП произошло 5 января. Фото: Вконтакте "Типичные Березники".

В Пермском крае вечером 5 января произошло серьезное ДТП на трассе Пермь-Березники. Информация о дорожном происшествии появилась в социальной сети. Очевидцы сообщают, что на 84 км трассы столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

«Автомобиль разорвало по частям вроде синего цвета, марку не понять», - сообщают пользователи соцсети. «Только что проехали мимо, это просто ужас. Все еще отходим от шока», «Люди прямо на дороге лежат».

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили подробности автоаварии.

Со стороны Перми в сторону Березников двигался автомобиль «Шевроле-Ланос». На 85 км водитель легкового, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с грузовиком «Вольво».

К счастью, погибших в этом жутком ДТП - нет. Пострадал пассажир легковушки, мужчину госпитализировали.