«Молот» начал новый год с победы

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» начал наступивший год с победы. На льду УДС «Молот» наша команда принимала Нефтекамский «Торос» и победила – 2:1.

В первом периоде шайбой отметился Денис Ванин. Во втором преимущество хозяев удвоил Илья Чефанов. Гости смогли отыграть шайбу, но на большее у них не хватило времени и сил.

После победы «Молот» поднялся на шестое место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ. Отставание от первого места – всего пять очков.

Следующую игру подопечные Альберта Логинова проведут 9 января. Соперник – один из аутсайдеров лиги – «Ижсталь» (0+). Матч пройдет в Ижевске.