В Пермском крае легковушка влетела в локомотив

ДТП произошло в районе поселка Бисер. Видео: chp_59

В Пермском крае 2 января на переезде близ станции Бисер легковой автомобиль попал под локомотив. Видео последствий инцидента уже распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что у автомобиля пострадала передняя часть кузова.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

«Водитель «Митсубиши» в районе поселка Бисер выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Там столкнулся с Локомотивом. Пострадавших в результате ДТП нет, проводится проверка», - прокомментировали в полиции.