МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Прикамье

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о мощных морозах, которые ударят по нашему региону сегодня ночью. Так, температура воздуха в отдельных районах края может понизиться до -35 градусов.

Однако уже следующим днем в большей части Пермского края потеплеет до –15…–10°. Местами по северу и востоку до –20º.

Спасатели напоминают об осторожности при использовании обогревателей. А также советуют одеваться по погоде и быть внимательнее на дорогах как пешеходам, так и водителям.