Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 11:30

МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Прикамье

Температура воздуха может упасть до -35 градусов
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о мощных морозах, которые ударят по нашему региону сегодня ночью. Так, температура воздуха в отдельных районах края может понизиться до -35 градусов.

Однако уже следующим днем в большей части Пермского края потеплеет до –15…–10°. Местами по северу и востоку до –20º.

Спасатели напоминают об осторожности при использовании обогревателей. А также советуют одеваться по погоде и быть внимательнее на дорогах как пешеходам, так и водителям.