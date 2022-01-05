В Перми в новом году начнут строить корпуса двух школ

Строящийся корпус Гимназии №17. Фото: Instagram-аккаунт Алесея Дёмкина

В Перми в наступившем году начнется строительство корпусов двух городских школ. Об этом в Instagram сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Так, в ближайшие годы учеников примут новые корпуса гимназии №33 на улице Островского, 68 и школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина, 75а. Здания будут вмещать 1050 и 825 учеников соответственно. Открытие объектов рассчитано на 2024 год.

Но как отметил городской глава, в первую очередь будут завершены ранее начатые объекты. Так, запланирован ввод в эксплуатацию нового корпуса гимназии №17 на 550 мест, где уже сейчас возводят четвертый этаж.

А также бассейна по улице Гашкова, 20а. Он станет местом притяжения для жителей Мотовилихи. В нем появятся тренажерный зал, зал единоборств и сауна.

Закончится реконструкция Дворца молодежи. Его площадь увеличится на 10 тысяч квадратных метров. Будет возведен пристрой с отдельным входом, целиком спроектированный под нужды театра «Балет Евгения Панфилова». Откроется новый корпус школы «СинТез» на улице Юнг Прикамья, строительство которого было завершено на 5 месяцев раньше срока.