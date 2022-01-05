В Прикамье ищут свидетелей смертельного ДТП

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Фото: Василий Вахрин
В ГИБДД Березников разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 14 декабря ранним утром на трассе Кунгур – Соликамск - Усолье.
Напомним, в аварии под колесами грузовика погиб мужчина. Он переходил дорогу в неположенном месте. Врачам, приехавшим на место ДТП, оставалось лишь зафиксировать смерть гражданина.
Информацию просят сообщать по телефонам:
- 21-17-33;
- 02.
А также обращаться по адресу: город Березники, улица Пятилетки, 13 ОМВД России по Березниковскому городскому округу.