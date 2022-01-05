В Перми расширят зону платной парковки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице с 10 января расширится зона платной парковки. Подробностями поделились в пресс-службе городской мэрии.

С 10 января 2022 года в зону платных парковок включены следующие участки улиц:

– улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;

– улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

– улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

«Перед расширением зоны платных парковок городские власти провели ремонт проезжей части и обустроили парковочные места на улице Полины Осипенко и Пионерской», - добавили в мэрии.

Плата за парковку на этих улицах составит 20 руб. в час.

Система платных парковок действует в краевой столице с 2016 года. И в рабочие дни за парковку в местах под соответствующими знаками взимается плата.

Напомним, до 9 января 2022 года гости и жители Перми смогут парковаться в центре города и посещать главную городскую елку абсолютно бесплатно.