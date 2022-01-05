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Спорт5 января 2022 5:05

Пермская «Парма» выбрала нового капитана

Под его руководством клуб уже одержал победу
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: БК "Парма-Париматч"

Фото: БК "Парма-Париматч"

Как сообщили в пресс-службе пермского БК «Парма-Париматч», клуб на вчерашний матч с питерским «Зенитом» (77:67) вывел новый капитан – Евгений Воронов.

35-летний баскетболист пополнил ряды нашего клуба летом 2021 года.

«В январе тренер назначил меня капитаном - это большая честь! Хочу выразить огромную благодарность за оказанное доверие. Буду делать всё возможное на площадке и вне ее, чтобы помочь команде и выполнять функции капитана. Надеюсь, что все вместе мы достигнем тех результатов, которых от нас ждут», - прокомментировал новоиспеченный капитан.

Напомним, предыдущий капитан «Пармы» Константин Буланов перед новым годом покинул команду.