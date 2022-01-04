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Общество4 января 2022 15:36

Этнографический музей Хохловка в Прикамье приглашает на святки

На рождественские мероприятия ждут 6 и 9 января
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

- Мы приглашаем в новогодние каникулы посетить наши святочные программы, - сообщили в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». – Фольклорный ансамбль Пермского краеведческого музея представит 6 и 9 января праздники «Святки в «Хохловке»: Рождество Христово». Вы познакомитесь с местными праздничными традициями и обычаями. После колядования гости поиграют в зимние народные игры и побывают на вертепном представлении «Царь Ирод».

Для участия в святках на Хохловских холмах необходимо будет предварительно записаться о телефону 8 (342) 259-22-01.