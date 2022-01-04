Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 января 2022 14:52

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнование по поводу кончины кулинара Виктора Беляева

Он был организатором в Пермском крае первой Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

По поводу кончины экс-повара Кремля, известного кулинара Виктора Борисовича Беляева выразил соболезнования губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Это невосполнимая утрата не только для профессионального сообщества, но и для всей страны, - обратился со словами соболезнования к родным и близким Дмитрий Махонин. - Посвятив всю жизнь любимому делу, Виктор Борисович внес огромный вклад в развитие кулинарного мастерства в регионах России. Во многом благодаря его поддержке в Пермском крае состоялась первая в истории Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда».

Виктор Борисович был уникальным экспертом, шеф-поваром мирового уровня и наставником для молодого поколения поваров. В нашей памяти он навсегда останется настоящим профессионалом, открытым, искренним и светлым человеком.