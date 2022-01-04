В Прикамье снизилось число территорий, где за сутки выявили COVID-19

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В регионе снизилось с 33 до 29 количество муниципальных образований, где за сутки обнаружили коронавирус.

Роспотребнадзор сообщил, что 380 случаев новой коронавирусной инфекции, подтвержденных в Пермском крае за 3 января, выявлены у жителей 29 территорий региона.

Традиционно наибольшее суточное число инфицированных зафиксировано в Перми, где заболевание диагностировано у 232 человек. В Краснокамском городском округе коронавирус выявлен у 22 человек, в Кудымкаре – у 15, столько же зараженных обнаружено и в Кудымкарском муниципальном округе.

В Соликамском городском округе получено 10 положительных результатов ПЦР-исследований, в Лысвенском городском и Кочевском и Юсьвинском муниципальных округах – по 9. В Добрянском городском округе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 7 человек, в Еловском муниципальном округе у 6, в Чайковском, Оханском городском и Частинском муниципальном округах – по 5, в Березниках и в Сивинском муниципальном округе – по 4.

По 3 человека заболели в Юрлинском и Уинском муниципальных округах и Пермском муниципальном районе, по 2 – в Большесосновском, Александровском и Гайнском муниципальных округах. Еще в 8 территориях выявлено по 1 новому случаю COVID-19. Это Губаха, Кизел, Кунгур, а также Чусовской и Очерский городские и Косинский, Карагайский и Куединский муниципальные округа.

Всего в Прикамье с начала диагностики новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзором официально подтверждено 161 752 случая новой коронавирусной инфекции. В регионе продолжается кампания по массовой иммунизации и ревакцинации от коронавируса, которую обеспечивают 63 медицинские организации.