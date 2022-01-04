В Прикамье пожарным пришлось эвакуировать 46 детей из онкологического отделения

Из этого корпуса пришлось эвакуировать детей и взрослых. Фото: Яндекс.

Вчера, 3 января, в половине двенадцатого вечера на тревожный телефон поступило сообщение о задымлении в онкологическом отделении краевой детской клинической больницы.

Пожарные и спасатели срочно выехали на улицу Баумана, 22в.

- Было эвакуировано 46 детей, 32 взрослых и 8 человек персонала в соседний корпус кардиологии, - сообщили спасатели.

Чуть позже выяснилось, что произошло короткое замыкание проводки в электрощите на первом этаже.

- После проветривания помещений все эвакуированные вернулись обратно, - сообщили спасатели. - Пострадавших нет.