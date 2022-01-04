Благодаря морозам в Прикамье открыли 9 ледовых переправ

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нынешней зимой дело обошлось без длительных оттепелей. Благодаря этому в Прикамье открыли 9 ледовых переправ. В МЧС перечислили их адреса и рассказали, какой транспорт может ездить по каждой из них:

- в районе села.Троица до поселка Ильича на Сылве - до 3 тонн;

- у деревни Мостовой до села Насадка на Сылве в Кунгурском районе - до 3 тонн;

- возле поселка Юго-Камск на Каме под Оханском - до 5 тонн;

- в районе деревни Тюлькино на Каме под Соликамском - до 25 тонн;

- в Косинском округе на реке Коса - до 10 тонн;

- в Гайнском округе у поселка Касимовка на Каме - до 20 тонн;

- у поселка Кебраты на Каме - до 10 тонн;

- переправа ООО «Верхнекамье-Лес» в районе урочища «Пернояг» на Каме - до 35 тонн;

- в Чусовском городском округе от поселка Верхнечусовские Городки до Красной горки на Чусовой - до 10 тонн.

В МЧС напоминают, что выезд на лед вне оборудованных ледовых переправ запрещен и опасен.