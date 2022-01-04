В Прикамье браконьер вырубил елей на 6 миллионов рублей

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Прикамские полицейские сообщили о незаконной вырубке хвойных деревьев вблизи села Богородск Пермского края.

- 51-летний местный житель незаконно спилил более 230 кубометров деревьев хвойных пород, в результате лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 6 миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Браконьер нанимал местных жителей для рубки леса, убеждая, что вырубка ведется законно. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.