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Общество4 января 2022 8:02

В Прикамье браконьер вырубил елей на 6 миллионов рублей

Объем незаконно вырубленной древесины составил 230 кубометров
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Прикамские полицейские сообщили о незаконной вырубке хвойных деревьев вблизи села Богородск Пермского края.

- 51-летний местный житель незаконно спилил более 230 кубометров деревьев хвойных пород, в результате лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 6 миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Браконьер нанимал местных жителей для рубки леса, убеждая, что вырубка ведется законно. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.