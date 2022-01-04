За минувшие сутки коронавирус выявили в 33 территориях Пермского края

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В Прикамье за минувшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции диагностировали у жителей 33 муниципалитетов - об этом сообщили в краевом правительстве.

По данным краевого оперштаба по противодействию COVID-19, в Пермском крае за прошедшие сутки зафиксирован 401 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Большинство инфицированных выявлено в Перми – 149. На втором месте по заболеваемости – Краснокамский округ, в котором COVID-19 зафиксирован у 35 человек. На третьем месте – Пермский район, где обнаружено 30 жителей с коронавирусом.

В Лысьвенском округе инфекция подтвердилась у 28 прикамцев, в Чусовском городском округе и Березниках – у 16 в каждой территории, в Чайковском – у 11.

По 9 заболевших выявлено в Нытвенском и Осинском округах, в Кунгурском районе и Уинском округе – по 8, еще по 7 – в Губахе, Очерском, Александровском и Частинском округах.

В Верещагинском и Горнозаводском округах зафиксировано по 6 случаев заражения COVID-19, в Большесосновском районе – 5. По 4 жителя заразились в Чернушинском, Карагайском и Октябрьском округах.

По 3 прикамца получили положительный тест на коронавирус в Оханском, Соликамском, Еловском и Кишертском округах.

По 2 случая заболевания обнаружено в Звездном, Суксунском, Красновишерском, Березовском и Ординском округах.

По одному инфицированному выявлено в Кунгуре, Бардымском и Добрянском округах.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявили 161372 заболевших COVID-19.