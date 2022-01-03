В Пермском крае несколько дней ищут пропавшую женщину

Елена Щербинин. Фото: поисковоq отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 60-летнюю Елену Щербинину.

Как сообщают поисковики, женщина ушла из дома в поселке Зюкайка, Верещагинского района 1 января и исчезла.

Приметы

Рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Была одета в платок, бежевый удлиненный пуховик с мехом, черные брюки, синие утепленные галоши.

Всех, кому известно местонахождение Елены Щербининой, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.

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