В Пермском крае двое молодых людей на ВАЗе влетели под грузовик

Место ДТП. Фото предоставлено очевидцем

Кадрами жестокого ДТП поделился с корреспондентом "КП" житель Соликамска Николай Гафаров. По словам мужчины, авария произошла минувшей ночью рядом с бывшей исправительной колонией №15 в Соликамске.

- За рулем был молодой парень лет 20, а с ним его друг того же возраста. Оба отделались просто испугом. Ребята сказали, что ехали очень медленно, но во время крутого поворота их занесло и выкинуло прямо под грузовик.

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