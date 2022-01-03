В Пермском крае двое молодых людей на ВАЗе влетели под грузовик

Место ДТП. Фото предоставлено очевидцем
Кадрами жестокого ДТП поделился с корреспондентом "КП" житель Соликамска Николай Гафаров. По словам мужчины, авария произошла минувшей ночью рядом с бывшей исправительной колонией №15 в Соликамске.
- За рулем был молодой парень лет 20, а с ним его друг того же возраста. Оба отделались просто испугом. Ребята сказали, что ехали очень медленно, но во время крутого поворота их занесло и выкинуло прямо под грузовик.
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