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Общество3 января 2022 13:38

На горнолыжном курорте в Пермском крае люди больше часа висели в воздухе и кричали «Помогите»

Причиной стал вышедший из строя подъемник
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: vikiperm

Фото: vikiperm

В понедельник, 3 января, на горнолыжном курорте в Губахе произошло ЧП. Из-за остановки подъемника люди больше часа вынуждены были висеть в воздухе, некоторые кричали «Помогите». Об этом сообщает сайт vikiperm.com.

Однако пермяки отнеслись к произошедшему с юмором и под опубликованным в социальных сетях видео оставляли забавные комментарии.

"А чего кричать-то, наслаждайтесь!", "Отвисают по полной", "А спрыгнуть не судьба? Вроде, не высоко!", "Ну и что, это ведь новые приключения".

В Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края со ссылкой на горнолыжный центр «Губаха» сообщили, что подъемник остановился из-за аварии на сетях МРСК.

- Авария, к сожалению, вывела из строя работу трансформатора. В штатном режиме генератор был переведен на дизельное топливо, в настоящее время подъемник работает. Руководство ГЛЦ приносит извинения отдыхающим за временные неудобства, - сообщили в Минтуризма.