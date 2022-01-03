В Перми с 4 января возобновятся массовые катания на коньках

Фото: архив "КП"
С 4 января в Перми возобновляет работу зимний проект «Ледовый сезон». Бесплатно покататься на коньках гости и жители города смогут по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 на восьми муниципальных катках.
Список катков:
- «Гайва» (улица Карбышева, 52);
- «Авангард» (улица Светлогорская, 14),;
«Юность» (улица Революции, 27);
- «Фаворит» (улица Репина, 69);
- «Спутник» (улица Мензелинская, 12);
- «Победа» (улица Обвинская, 9);
- «Молния» (улица Волховская, 26);
- каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).
Всего этой зимой в городе залито более 70 небольших катков и хоккейных коробок у учебных и спортивных учреждений, на стадионах и во дворах. В мэрии города напомнили, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции для участия в массовых катаниях нужно иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
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