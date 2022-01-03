В Пермском крае от удара током погиб электромонтер

Государственная инспекция труда Пермского края начала расследование смертельного несчастного случая на производстве.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что трагедия произошла первого января. Во время работ по восстановлению электрического напряжения электромонтер попал под напряжение и получил сильный удар током. Приехавшим медикам ничего не оставалось делать, кроме как констатировать смерть мужчины.

- Государственная инспекция труда выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы, - сообщили в надзорном ведомстве.

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