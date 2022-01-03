В новогодние праздники парковка в центре Перми будет бесплатной

С 31 декабря по 09 января жители и гости Перми смогут парковаться в центре города и посещать главную городскую елку абсолютно бесплатно. Приятную новость сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком», которая занимается обслуживанием системы платных парковок.

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В центре Перми в данный момент платная система парковок действует на 41 городской улице. Цель проекта – сделать парковку для личных автомобилей на центральных улицах удобной для горожан и снизить количество нарушений правил парковки.