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Общество3 января 2022 6:12

В новогодние праздники парковка в центре Перми будет бесплатной

Акция будет действовать до 9 января
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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С 31 декабря по 09 января жители и гости Перми смогут парковаться в центре города и посещать главную городскую елку абсолютно бесплатно. Приятную новость сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком», которая занимается обслуживанием системы платных парковок.

Наша справка

В центре Перми в данный момент платная система парковок действует на 41 городской улице. Цель проекта – сделать парковку для личных автомобилей на центральных улицах удобной для горожан и снизить количество нарушений правил парковки.