За 2021 год пермские трамваи перевезли 24 миллиона пассажиров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году трамваи в Перми перевезли 24 миллиона пассажиров. Как отмечают в мэрии, именно трамвай – приоритетный вид общественного транспорта для города. Поэтому в Пермь поставляют новые трамваи, ремонтируют старые и строят новые трамвайные пути.

Кроме того, Пермь включена в перечень 12 городов России, которые участвуют в пилотном проекте по комплексной модернизации городского электротранспорта. В рамках проекта в течение 2022-2024 годов в городе отремонтируют 50 км трамвайных путей и контактной сети, модернизируют 10 тяговых подстанций, купят еще 50 новых низкопольных трамваев и построят новое трамвайное депо.

Кстати, с 10 января 2022 года в Перми начнет действовать новое тарифное меню. Как выгоднее: купить проездной или платить за каждую поездку? Как подключить к транспортной карте проездной и в дальнейшем его пополнять? Сколько можно ездить по безлимитному проездному и отменили ли бесплатные пересадки? Читайте ответы на самые популярные вопросы о новом тарифном меню в нашем материале.