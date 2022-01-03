В Перми за 1,3 миллиона рублей продают кафе турецкой кухни Fountain

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Владельцы кафе турецкой и азербайджанской кухни Fountain выставили свое заведение на продажу. Об это сообщает издание Business class.

Кафе располагается в здании у Театра-Театра по улице Ленина, 53а. В меню есть блюда восточной кухни: долма, лагман, плов, шашлык, кутабы, лахмаджун и другие. Заведение имеет собственную доставку, а цена составляет 1,3 миллиона рублей

Ранее мы сообщали о том, что основательница сети кофеен Coffeeshop Company в Перми Арина Пономарева, которая руководила брендом почти 12 лет, продала кофейный бизнес.