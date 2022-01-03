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Общество3 января 2022 4:35

Прогноз погоды в Перми в понедельник, 3 января

Весь день будет идти небольшой снег и дуть слабый западный ветер
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 3 января, в Перми будет достаточно комфортная для январского дня температура. Утром столбик термометра покажет отметку в - 10..-8 градусов. Днем будет -13. К вечеру похолодает до - 14, а ближе к ночи температура понизится до -16. Весь день будет идти небольшой снег и дуть слабый западный ветер.

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Прогноз дал пермский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Подробнее...)