У ледовой композиции девять куполов. Фото: Дарья Гребнева (газета «Искра»).

В гроте Крестовый в Кунгурской ледяной пещере построили копию собора Василия Блаженного. Сооружение возвели изо льда, который добывали в реке Шакве. У ледовой композиции девять куполов.

- Автор ледяной скульптуры - кунгурский скульптор Алексей Исаев, ему помогал Игорь Галкин, - сообщила кунгурская газета «Искра». - Идея создания храма изо льда появилась у руководства пещеры еще два года назад, но тогда из-за коронавирусных ограничений блоки растаяли.

Сейчас на строительство собора в гроте пещеры ушло более ста ледяных блоков.

Строили сооружение две недели по вечерам, чтобы не мешать потоку туристов. Вскоре к объекту подведут освещение, и в праздник Рождества Христова ледовая композиция станет декорацией для проведения праздничного мероприятия.