Новые заболевшие COVID-19 проживают в 32 территориях Прикамья

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 160 971 заболевших COVID-19. Фото: Иван Макеев

2 января в Пермском крае было зафиксировано 405 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А всего с начала пандемии в регионе было выявлено 160971 заболевших COVID-19.

- Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - Большинство инфицированных проживают в Перми – 227 человек. На втором месте – Краснокамский округ, где было выявлено 30 заболевших. На третьем месте – Частинский округ, где обнаружено 18 жителей с коронавирусом.

В Чернушинском округе инфекция подтвердилась у 17 человек, в Верещагинском городском округе – у 11, Большесосновском и Сивинском – у 10 в каждой территории.

В Пермском районе, Чайковском, Соликамском и Горнозаводском округах зафиксировано по шесть случаев заражения, в Чусовском и Оханском округах – по пять. По четыре жителя заразились в Березниках, Кунгурском районе, Бардымском и Нытвенском округах.

По три заболевших в Кунгуре, Лысьвенском, Добрянском, Октябрьском и Березовском округах. По два случая в Губахе, Суксунском, Ильинском, Осинском, Очерском, Карагайском и Уинском округах.

По одному - в Кишертском, Ординском и Гремячинском округах.