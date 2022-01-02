Пассажиров, которые несколько часов ждут вылета, покормили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Уже шесть часов жду вылета своего рейса на Москву в пермском аэропорту, недавно нас покормили, а еще сообщили, что отправление самолета ожидается в районе 20.00, - сообщил «Комсомольской правде» пермяк, планировавший улететь в столицу днем 2 января.

Напомним, из-за циклона и последовавшего за ним снегопада, международный аэропорт «Пермь» был закрыт на прием и отправление воздушных судов.

- С 16.00 местного времени международный аэропорт «Пермь» возобновил работу в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. - На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло.

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