Игру «Сборной Пермского края» в финале Высшей Лиги КВН 2 января покажет Первый канал

Фото финальной игры Высшей Лиги КВН: скрин Первый канал.

18 декабря команда «Сборной Пермского края» стала победительницей в финале Высшей Лиги КВН. А сегодня, 2 января, эту игру смогут увидеть все жители Прикамья в эфире Первого канала. Трансляция начнется в 21.20 по пермскому времени.

- Соперниками пермяков стали команды «Имени меня» (Королев), «Доктор Хаусс» (Могилев) и «Юра» (университет «Синергия», Москва), - напомнили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Пермяки разделили победу с коллективом «Неудержимый Джо». Игру судили Константин Эрнст, Татьяна Навка, Юлий Гусман, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский и Светлана Лобода.

Для «Сборной Пермского края» этот сезон в Высшей лиге КВН стал дебютным, а победа - первая для пермских кавээнщиков за все историю их участия в ней.

Впервые в истории КВН команда Прикамья не только заняла 1 место, но и стала единственной командой за 60 лет, победившей во всех играх сезона.