Новогодняя ночь прошла в Перми без ЧП и происшествий

Новогодняя ночь в Перми прошла спокойно, без ЧП и происшествий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Новогодняя ночь в Перми прошла спокойно, без ЧП и происшествий, - сообщила пресс-служба пермской мэрии. - В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий, а он-лайн формат большинства новогодних мероприятий позволил избежать скопления людей в центре города.

А безопасность тех пермяков, кто все-таки решил прогуляться в новогоднюю ночь, обеспечивали наряды полиции. Они патрулировали наиболее посещаемые места, парки и скверы. Помогали полицейским сотрудники частных охранных организаций и народные дружинники.

На набережной дежурили спасатели, на эспланаде - бригады скорой помощи, в усиленном режиме работали сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы.

В новогоднюю ночь спасатели дважды выезжали по звонкам пермяков, обращавшихся по бытовым причинам.

Все новогодние каникулы ледовые локации Перми и далее будут находиться под постоянным контролем сотрудников частных охранных организаций.