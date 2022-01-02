В Перми в ДТП с двумя такси пострадали два человека

Авария с двумя машинами такси произошла в районе дома № 24 по улице Межевая в Свердловском районе Перми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с двумя машинами такси произошло в Перми ночью 2 января. В результате ДТП пострадали два человека, оба они были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

- Авария произошла в районе дома № 24 по улице Межевая в Свердловском районе Перми, - сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. – 2 января около 1.30 ночи столкнулись две машины такси. В результате ДТП травмы получили два человека: шестилетняя девочка и 61-летний водитель одного из автомобилей.

Оба пострадавших были госпитализированы в больницы: девочка в краевую детскую, а водитель – в ГКБ № 4.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.