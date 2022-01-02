405 новых заболевших COVID-19 выявлено в Пермском крае за минувшие сутки

Всего с начала пандемии количество инфицированных составило 160 971 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 января 2022 года в Пермском крае было выявлено 405 новых заболевших с диагнозом «коронавирусная инфекция».

- А всего с начала пандемии количество инфицированных составило 160 971 человек, - сообщили в краевом оперштабе. – Сейчас в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, лечатся 1314 человек, из них 188 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 75 подключены к аппаратам ИВЛ.

Изолированы на дому 2726 человек, все они сдали мазок на COVID-19. А всего за сутки в регионе было проведено 5 464 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 7 482 жителей Пермского края.