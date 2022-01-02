В первый день 2022-го года пермяк выпал из окна и скончался до прибытия медиков «скорой»

ЧП произошло в Перми в первый день наступившего года. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В первый день нового 2022 года в Дзержинском районе Перми произошла трагедия. Из окна четвертого этажа пятиэтажного дома по улице Заречная, выпал пожилой мужчина.

- Информацию о произошедшем около 16.00 передали на телефон дежурного ЕДДС очевидцы, - рассказал «Комсомольской правде» в Перми источник в правоохранительных органах. – На место выехали медки «скорой помощи», но до приезда врачей 60-летний пермяк скончался от полученных травм.

Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка.