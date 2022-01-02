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Происшествия2 января 2022 9:05

В первый день 2022-го года пермяк выпал из окна и скончался до прибытия медиков «скорой»

Трагедия произошла в пятиэтажке в Дзержинском районе Перми
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП произошло в Перми в первый день наступившего года.

ЧП произошло в Перми в первый день наступившего года.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В первый день нового 2022 года в Дзержинском районе Перми произошла трагедия. Из окна четвертого этажа пятиэтажного дома по улице Заречная, выпал пожилой мужчина.

- Информацию о произошедшем около 16.00 передали на телефон дежурного ЕДДС очевидцы, - рассказал «Комсомольской правде» в Перми источник в правоохранительных органах. – На место выехали медки «скорой помощи», но до приезда врачей 60-летний пермяк скончался от полученных травм.

Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка.