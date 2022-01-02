В каникулы в пермском зоопарке пройдут показательные кормления животных и птиц

8 января в 15.00 посетители смогут посмотреть, как питается символ наступившего года. Фото: группа ВК Пермский зоопарк.

Одним из мест, куда во время новогодних каникул пермские семьи могут заглянуть вместе с детьми, является пермский зоопарк. Он работает, несмотря на праздники. А для посетителей здесь будут проводиться показательные кормления животных и птиц.

Публикуем расписание:

2 января, 15.00 (павильон экзотических птиц).

5 января,15.00 (вольер белых медведей).

8 января, 15.00 (павильон экзотических птиц, вольер львов и тигрицы).

Для соблюдения противоэпидемических требований Роспотребнадзора, посетителям при себе иметь маску и перчатки, qr -код в закрытые помещения необходим.

Режим работы: 9.00 - 17.00 (касса до 16.00).