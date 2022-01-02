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Общество2 января 2022 4:46

В Перми в новогодние праздники в ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей

Патрулирование будет проводиться в местах массового скопления людей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Рейды продлятся все новогодние праздники. Фото: ГИБДД Пермь.

Рейды продлятся все новогодние праздники. Фото: ГИБДД Пермь.

Госавтоинспекция предупредила пермских водителей о том, что в праздничные новогодние каникулы сотрудники ГИБДД будут нести службу и проводить рейды по выявлению нетрезвых автолюбителей.

- Рейды буду проводиться в усиленном режиме, - сообщили полицейские. – Патрулирование будет проводится в местах скопления людей, – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений.

Полицейские напомнили участникам дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг.

Полицейские призывали пермяков, у которых есть основания полагать, что за рулем автомобиля находится пьяный водитель, незамедлительно сообщать об этом по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми: 246-79-00, 261-99-99 или 102 (сотовый).