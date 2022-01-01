Пермячку задержали за курение в самолете

Фото: Евгения Романова

1 января, едва самолет из Перми приземлился в московском аэропорту, на его борт поднялись сотрудники полиции.

- Когда мы подлетали, бортпроводница объявила, что все пассажиры должны остаться на местах и обеспечить проход полицейским, - рассказала «Комсомолке» пассажирка самолета. – Как оказалось, во время рейса одна из девушек курила в туалете. Полицейские ее задержали, долго с ней разговаривали, похоже, составляли протокол.

Курение на борту, согласно Кодексу об административных правонарушениях, грозит пассажирке штрафом от пятисот до полутора тысяч рублей.

Впрочем, если бы командир судна решил совершить экстренную посадку - а в правилах некоторых авиакомпаний есть такой пункт, - штраф составил бы несколько сотен тысяч.